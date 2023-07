Minst syv palestinere drept i israelsk angrep på Vestbredden

Minst syv palestinere ble drept på Vestbredden i natt, melder AFP. Det israelske angrepet skjedde mot byen Jenin på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet.

På Twitter skriver hæren at Israel ikke vil akseptere at det de kaller terrorister skjuler seg i byen som har en stor fast flyktningleir. De skriver at angrepet var rettet mot «terrorist-infrastruktur».