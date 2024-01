Minst sju personer døde etter skyting nær Chicago

Minst sju personer er skutt og drept på tre adresser i Joliet som er en forstad til Chicago, ifølge lokalt politi.

Politiet leter etter en navngitt 23 år gammel mann.

Noen nyhetsbyråer melder om sju drepte, mens andre åtte.

CBS skrev at det dreier seg personer som ble funnet i to hus på hver sin side av en gate. Senere er opplysningene oppdatert med at personene er funnet på tre adresser.

Politiet leter etter en bevæpnet og navngitt person som de tror er gjerningsmannen. FBI bistår politiet i jakten på det de omtaler som en farlig person.

Politiet sier de ikke vet hvorfor personene er skutt, men at de tror de er fra samme familie som den antatte gjerningsmannen, ifølge Reuters. De døde ble funnet søndag og mandag, og det er ikke klart hvor lenge de har vært døde.