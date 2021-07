Minst 90 døde i Ahrweiler-regionen

Dødstallet etter flommen i Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har steget til minst 90, skriver Welt.

Fredag var 63 dødsfall bekreftet.

Politiet sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere. Samtidig har politiet fått melding om 618 skadde i distriktet. Mange personer er fortsatt savnet to dager etter at ekstremt regn førte til flom. I Ahrweiler-distriktet var om lag 1.300 mennesker ikke gjort rede for torsdag, men det skyldes til dels at mobilnettet er nede og at det dermed er vanskelig å få kontakt med folk.