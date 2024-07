Minst 71 skal være drept sør i Gaza

Helsemyndighetene på Gazastripen melder at minst 71 personer er drept og 289 såret i et israelsk angrep mot flyktningleiren Al-Mawasi sør i Gaza. Det skriver AFP.

Tallene er ikke uavhengig bekreftet.

Det israelske forsvaret melder at de undersøker rapporter om at flere titalls skal være drept i angrep nær Khan Younis, skriver Reuters. Al-Mawasi ligger i nærheten av Khan Younis.

De hevder at målet for angrepet var Hamas-topp Mohammed Deif. Hamas avviser at Deif er drept, og sier at det kun var sivile i området.

En talsperson for Nasser-sykehuset i Khan Younis sa tidligere på lørdag til Al Jazeera at de har fått over 20 pasienter, og at de ikke har kapasitet til å ta imot flere sårede.