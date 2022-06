Minst 50 drepne i Burkina Faso

Minst 50 sivile er drepne etter eit angrep mot ein landsby nord i Burkina Faso laurdag, melder AFP. Ein talsperson for regjeringa seier at dei mistenker at islamistar står bak angrepet. Han seier det er venta at dødstala skal stige.

FN fordømde angrepet i ei fråsegn måndag, og bad styresmaktene sørge for at dei ansvarlege blir straffa, melder Reuters.

Torsdag blei 11 militærpoliti drepne i det same området.