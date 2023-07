Minst 35 skal være drept i bombeangrep i Pakistan

Minst 35 personer skal være drept og over 80 såret i et bombeangrep nordvest i Pakistan, opplyser politiet. Bomben gikk av på et møte for et radikalt islamistisk parti, det skriver Geo News.

En talsmann for politiet opplyser at angrepet skjedde like før en av partilederne ankom for å holde en tale. Ofrene er tilhengere av den islamistiske politikeren Maulana Fazlur Rehman, som leder partiet Jamiat Ulema-e-Islam.

Møtet ble holdt i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan.

Punjabs sjefsminister Mohsin Naqvi fordømte hendelsen og sa at «nasjonen er forent mot terrorisme».

– De som leker med livene til uskyldige mennesker fortjener ikke å bli kalt mennesker, la han til.