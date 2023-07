Minst 35 drept av selvmordsbombe i Pakistan

Minst 35 personer skal være drept og over 200 såret i et bombeangrep nordvest i Pakistan, opplyser politiet. Bomben gikk av på et møte for et radikalt islamistisk parti, det skriver Geo News.

Ifølge politimesteren var det en selvmordsbomber som utførte agrepet, melder Reuters.

– Jeg kan bekrefte at på sykehuset har vi 39 døde kropper, med 123 sårede som inkluderer 17 pasienter i en alvorlig tilstand, sier Riaz Anwar, helseminister for Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, til nyhetsbyrået AFP.

En talsmann for politiet opplyser at angrepet skjedde like før en av partilederne ankom for å holde en tale. Ofrene er tilhengere av den islamistiske politikeren Maulana Fazlur Rehman, som leder partiet Jamiat Ulema-e-Islam.

Møtet ble holdt i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan.

Punjabs sjefsminister Mohsin Naqvi fordømte hendelsen og sa at «nasjonen er forent mot terrorisme».

– De som leker med livene til uskyldige mennesker fortjener ikke å bli kalt mennesker, la han til.