Minst 21 døde i bussulykke i Italia

En buss med flere mennesker om bord kjørte utenfor en bro i Mestre, ved Venezia, og tok fyr.

Minst 21 mennesker, to av dem barn, døde i ulykken, sier lokale myndigheter til flere aviser, blant annet til lokale La Repubblica. Et bilde i avisen viser et rykende bussvrak som ligger på taket under brua.

– En tragedie har rammet samfunnet vårt i kveld, noe som har medført mange ofre blant dem som var om bord i bussen som falt, skriver ordfører Luigi Brugnaroi et innlegg på Facebook.

Ulykken skjedde rundt klokken 19.30.

Brannmannskaper, politi og mange ambulanser er på plass på ulykkesstedet, og sykehusene i området har innført kriseberedskap. Bussen falt ned like ved et jernbanespor.