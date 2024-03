Minst 17 skadet etter at bil kjørte inn i folkemengde i Polen

En bil skal ha kjørt inn i en folkemengde på Rodła-plassen i den polske byen Szczecin og skadet minst 17 mennesker, flere av dem barn. Det melder AFP.

Gjerningsmannen er pågrepet.

To personer er kritisk skadet, skriver flere polske medier. Nødhjelp skal være i gang på stedet.

Til avisene 24Kurier og Gazeta sier Tomasz Kubiak, en talsmann for det lokale brannvesnet, at bilen kjørte opp på et fortau og at dette førte til at så mange ble skadet.

Et vitne uttaler seg til den polske avisen Wyborcza:

– Det så ut som om sjåføren som hastet fra retning Havneporten bevisst hadde svingt ut på kjørefeltene, krysset fortauet mellom veiene, trikkespor og deretter krysset den andre veien. De påkjørte ble kastet flere meter opp i luften.