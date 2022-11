Minst 17 døde etter at buss falt i kanal i Egypt

Minst 17 er døde og 16 skadd etter at en buss falt i en kanal i Dakhalia-regionen i Egypt. Det melder Reuters. Ifølge byrået hadde bussen 35 passasjerer.

På Twitter skriver journalisten Mohamed el Kholy i Alhurra News det er 18 døde og 6 skadde. I innlegget har El Kholy lagt ved bilder av det som ser ut som en rød buss under vann, med menn stående oppå den. En person ligger nede, og det ser ut som han får hjelp av en annen til å komme seg opp. På et annet bilde er en mengde menn samlet rundt vraket av et kjøretøy på en elvebredde.