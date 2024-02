Minst 16.700 husstander har vært uten strøm lørdag – 5000 kan være uten strøm over natta

Minst 16.747 husstander har vært uten strøm lørdag. Det viser tall NRK har hentet inn fra ulike strømleverandører i løpet av dagen.

Strømbruddene skyldes i hovedsak uværet som herjer i Trøndelag og store deler av Sør-Helgeland.

Nettselskapet Tensio melder også at 15.000 i Trøndelag var uten strøm samtidig i 16-tiden lørdag. Rundt klokken 20 skriver nettselskapet at rundt 5000 fremdeles er strømløse og at flere må belage seg på å være strømløse over natta.

Disse strømbruddene har NRK meldt i dag:

** Namsos: 250 uten strøm i Namsos lørdag morgen, ifølge Tensio.

** Senja: 1700 uten strøm lørdag ettermiddag, ifølge nettselskapet Arva.

** Haram: 900 uten strøm lørdag klokken 18, ifølge Nordvest Nett. Tidligere lørdag var 400 uten strøm i ca en time.

** Nordmøre: 400 uten strøm, ifølge nettselskapet Mellom. Kunder i Smøla, Averøy og Kristiansund berørt.

** Romsdal: 1300 uten strøm rundt klokken 17.30, ifølge Elinett.

** Trøndelag: 5000 uten strøm klokken 15:41, ifølge Tensio. De fleste berørte skal ha vært på Verdal og Fosen.

** Sør-Helgeland: 7130 kunder uten strøm klokken 18.46, ifølge strømselskapet Linea. Klokken 19:20 bekrefter Steinar Benum, daglig leder i Linea Kraft, at det er i overkant av 1100 kunder som er uten strøm.

** Tingvoll: 67 kunder er uten strøm etter feil på høyspentlinja, melder nettselskapet Mellom.