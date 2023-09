Minst 16 drept i russisk angrep

Minst 16 personer skal være drept og minst 20 er såret i et russisk angrep på byen Kostjantynivka i Øst-Ukraina.

Det er foreløpig få detaljer om angrepet, men det skal være et barn blant de drepte.

Angrepet fant sted samtidig som USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte hovedstaden Kyiv.

Ifølge nettstedet Novosti Donbassa var angrepet rettet mot et marked sentralt i byen. Andre lokale medier beskriver angrepet som et rakettangrep.

I en uttalelse sier president Volodymyr Zelenskyj at han frykter at dødstallene vil stige.

– Folk som ikke gjorde noe galt. Mange er såret, fortsetter han.

Zelenskyj selv sier at angrepet rammet et marked, butikker og et apotek.

– Den russiske ondskapen må bekjempes så snart som mulig, sier han.

Industribyen Kostjantyvinka ligger nær frontlinjen i Donetsk fylke og har gjentatte ganger vært utsatt for angrep under krigen.