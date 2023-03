Minst 15 døde og over 40 savnet i jordskred i Indonesia

Minst 15 personer døde og over 40 er savnet etter at et jordskred rammet øya Natuna i Indonesia mandag.

Kraftig regn i området skal være årsaken til skredet, som fant sted i Serasan-distriktet, ifølge lokalpolitiets talsperson Harry Goldenhardt.

Redningsarbeidet preges av dårlig vær og vanskelig tilkomst til skredområdet som er estimert til å være mellom 100 og 200 meter langt.

–Antall døde kan endre seg når som helst, sier Goldenhardt.

(NTB)