– Den sorgen som de pårørende kjenner på, forsvinner ikke ved å knipse med fingrene. Men vi står sammen i kampen mot terrorisme, ekstremisme og vold, og jeg er glad for at dere har møtt opp og vil stå sammen med oss.

Slik åpnet formann i Venstres Ungdom, Jakob Sabroe, minnemarkeringen. Flere danske ungdomspartier har gått sammen som arrangører.

Mistet tre barn

Familien til Danmarks rikeste mann, Anders Holch Povlsen, var på ferie på Sri Lanka da terroren som drepte over 350 mennesker rammet øya.

Tre av familiens fire barn ble drept, og i kveld ble ofrene for terroren minnet i en seremoni på Kongens Nytorv i København.

Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen uttrykte sympati med den srilankesiske befolkningen og den danske familien som ble rammet.

– Tre søsken ble drept på ferie med sine foreldre. Tre barn med framtiden foran seg. Det går ikke an å forestille seg hva familien går igjennom, sa Rasmussen fra podiet.

– Et usselt angrep

Han advarte mot at terror avler frykt og sinne.

– Vi skal insistere på friheten og demokratiet, menneskerettighetene og livsglede, sa han og fortsatte:

– Vi skal kalle terroristenes angrep for det det er: Et usselt forsøk på å kaste en trollsplint i øyet på oss. Gjerningsmennene må stilles til ansvar, og vi skal vise at ekstremisme, vold og splittelse vil bli besvart med hjertevarme, livsmot og samhold. Uansett om angrepet er rettet mot moskeer i Christchurch eller kirker i Colombo.

Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen takket de frammøtte under minnemarkeringen for menneskene som ble drept i terroren på Sri Lanka. Foto: CLAUS BECH / AFP

Rasmussen mener skillet ikke går mellom religioner, men mellom dem som hater, og dem som elsker.

– Aldri skal hatet seire, aldri skal provokasjonen lykkes, og aldri skal samholdet på tvers av våre forskjeller forvitre. Aldri, aldri, aldri.

Takket danske myndigheter

Peter Grøndahl, generalkonsul for Sri Lanka, både takket og kondolerte i sin tale.

– Selv om det er tungt å stå her i dag, så er det tross alt et lite lys i mørket i form av den sympati som strømmer mot Sri Lanka.

Han overbrakte også en kondolanse til familien Povlsen, i tillegg til å takke danske myndigheter, Folketinget og dronningen for deres uttrykk for sympati og støtte.

– Det er også viktig å tenke framover. Og den beste måten å hjelpe Sri Lanka på, når alt dette har lagt seg, er å besøke dette vidunderlige landet og kjøpe srilankesiske varer som te og kanel.

Mediesky familie

De tre danske ofrene var ukjente for de fleste, til tross for at deres far er Danmarks rikeste. Familien har ikke vært særlig kjent for mediene eller offentligheten, men ifølge den danske avisen Ekstra Bladet het Anders og Anne Holch Povlsens barn: Alma, Astrid, Agnes og Alfred.

Det har ikke kommet fram hvem av dem som har mistet livet i angrepene, og familien har bedt om å ikke bli kontaktet av mediene.

Åtte eksplosjoner rammet tre byer på Sri Lanka, tre av dem ved turisthoteller. En av eksplosjonene ble fanget på film: