Minibankdriften stanser på flyplasser

En rettsstrid etter en anbudskonkurranse om banktjenester på norske flyplasser, fører til at reisende fra og med i dag ikke vil få tilgang til minibanker på Gardermoen og Flesland, skriver E24.

Flyplassene vil være uten et banktilbud til de reisende fram til saken er ferdig behandlet i Oslo tingrett.

Saken skal opp for retten 10. mai. Dom i saken kan normalt ventes å ta en til to uker etter at saken har vært oppe til behandling, skriver E24.