Mimir Kristjansson: – Flaut og utrolig dumt

– At en partileder tar med seg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen og legger dem i bagasjen sin må være blant de mer bisarre politiske skandalene vi har fått de siste årene (og konkurransen er hard). Det er rett og slett fullstendig hodemist. Det skriver Moxnes partikollega i Rødt, Mimir Kristjansson, i et Facebook-innlegg lørdag morgen.

Kristjansson kaller hendelse både flaut og utrolig dumt.

– Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver han videre.

Kristjansson understreker likevel at han i likhet med sin samboer og partikollega Sofie Marhaug, fortsatt har tillit til partilederen.

– Alle kan gjøre feil, også alvorlige feil. Men denne saken er først og fremst mellom Bjørnar og politiet, ikke Bjørnar og partiet. Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen.