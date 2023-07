Mimir Kristjansson om Moxnes: – Er bare et menneske han også

I et innlegg på Facebook går Rødt-profil Mimir Kristjansson ut mot all kritikken som er rettet mot Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at det kom frem at han hadde stjålet et par solbriller på Gardermoen.

– Det er ingen tvil om at Bjørnar Moxnes har gjort noe galt. Han har stjålet et par solbriller og han har ikke fortalt sannheten om det etterpå. Det skal han straffes for, og straffet har han også blitt. Og selvfølgelig må både Moxnes og Rødt tåle kritiske spørsmål om det han har gjort, sier Kristjansson.

Han mener likevel at mange av kritikerne må ha litt proporsjoner.

– Mye av det som nå skrives i sosiale medier om Moxnes er direkte nedrig. At han har blitt sykemeldt av denne belastningen er ikke det spor rart. Men også dette er blitt møtt med en vegg av hån, skriver han.

– Jeg tror vi gjør lurt i å huske på at Bjørnar Moxnes bare er et menneske, han også. Denne saken er selvfølgelig oppsiktsvekkende og alvorlig. Men det må gå an å ha litt proporsjoner oppi alt dette, fortsetter han.