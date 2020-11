Milliardgebyr til alarmselskaper

Konkurransetilsynet ilagt Verisure 766 millioner kroner i gebyr for ulovlig prissamarbeid. I fjor fikk Sector Alarm 467 millioner i gebyr for det samme. Tilsynet mener de to selskapene samarbeidet om markedsdeling av boligalarmer mellom 2011 og 2017.