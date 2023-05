Miljøorganisasjoner ber Equinor gjøre klimakutt

Verdens naturfond og Greenpeace har fremmet forslag om at Equinor skal sette mål og gjøre tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Styret i energiselskapet anbefaler generalforsamlingen å stemme nei til dette, skriver E24. De to miljøorganisasjonene har én aksje hver i Equinor, og har dermed rett til å fremme forslag til generalforsamlingen. I 2021 var Equinors utslipp av CO₂, fem ganger så stort som hele Norges totale utslipp.