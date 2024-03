Militært transportfly skal ha styrtet i Russland

Et transportfly skal ha styrtet i Ivanovo-regionen, nord-øst for Moskva, melder Reuters.

Flyet skal være av typen Il-76. Den russiske forsvarsministeren bekrefter at det dreier seg om et militært fly. Ombord var et mannskap på åtte, med syv passasjerer.

Forsvarsdepartementet melder at én av jetmotorene tok fyr.