Mikrohus har veltet i vinden på Sunnmøre – ingen alvorlig skadd

Et mikrohus i Sande på Sunnmøre har veltet i vinden, og det var to personer og to hunder inne i huset, skriver Møre- og Romsdal110 på X. Begge skal ha kommet seg ut, skriver politiet i en oppdatering 00.50.

Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, ifølge politiet.

Ifølge operasjonsleder Jens Dahl så har huset veltet sånn at de som er inni ikke får opp døra. De trenger hjelp til å snu huset sånn at de får opp døra, og kan komme seg ut.

– De har det bra. Den ene har litt vondt i en liten arm, men ikke noe personskade. Det har gått bra med dem, men de må hjelpe for å komme seg ut, sier Dahl til NRK.

Et mikrohus er en frittstående bolig på inntil 30 kvadratmeter, har kun én etasje uten kjeller, og kan ikke være høyere enn 4,5 meter, ifølge Direktoratet for byggkvalitet.