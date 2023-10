Mike Pence trekker seg fra presidentkampen

USAs tidligere visepresident Mike Pence sier at han stanser sin kamp for å bli Republikanernes presidentkandidat, ifølge Reuters.

– Det er blitt klart for meg at dette ikke er det riktige tidspunktet for meg. Så etter nøye overveielse og bønner har jeg besluttet å innstille min presidentvalgkamp fra i dag, sier Pence.

Pence varslet før sommeren at han ville stille som republikansk kandidat i presidentvalget i USA neste år. Han ville dermed utfordre sin tidligere sjef Donald Trump, som også stiller som kandidat og leder klart på målingene i den republikanske nominasjonskampen.

Pence var visepresident fra 2017 til 2021, mens Trump var president.