Mia Skadhauge Stevns drapsmann dømt til forvaring i Danmark

37-åringen som er tiltalt for voldtekt, drap og partering av danske Mia Skadhauge Stevn i 2022, er dømt til forvaring.

Aktor i saken ønsket en livstidsdom, mens forsvareren la ned påstand om 16 års fengsel.

Den tiltalte 37 år gamle mannen erkjenner straffskyld for usømmelig behandling av lik, men nekter for å ha voldtatt og drept den 22 år gamle sykepleierstudenten.

Straks etter at dommen ble avsagt, ble det klart at mannen anker dommen og ønsker å bli frikjent for voldtektsforsøk og drap, skriver dansk TV 2.

22 år gamle Mia Skadhauge Stevn ble sist sett 6. februar 2022 på byen i Aalborg. Mannen skal ifølge tiltalen ha plukket henne opp i en pirattaxi, voldtatt henne, truet med vold og deretter drept henne. Deretter ble hun partert, og likdelene ble spredt i Dronninglund Storskov, nord for Aalborg.

Etter en stor leteaksjon ble Stevn funnet på kvelden 10. februar. Saken fikk stor oppmerksomhet både i Danmark og i Norge.

(NTB)