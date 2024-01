Mexico og Chile ber Den internasjonale straffedomstolen etterforske mulige forbrytelser i Palestina

Mexico og Chile ber Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske mulige forbrytelser begått i Palestina, melder Reuters.

Årsaken er at landene er bekymret over eskaleringen av konflikten, særlig mot sivile mål, skriver byrået.

Det har vært krig på Gazastripen siden 7. oktober. Hamas angrep da Israel, tok gisler og drepte rundt 1100 mennesker. Minst 24.620 palestinere er hittil drept i angrepene mot Gaza siden krigens begynnelse.

Den internasjonale domstolen (ICJ) tar for øyeblikket stilling til Sør-Afrikas påstand om at befolkningen der er utsatt for et folkemord.