Krev full kartlegging av metanlekkasjar frå oljeverksemda

Her piplar det bobler av den kraftige klimagassen metan opp frå havbotnen. Greenpeace har dokumentert utsleppet frå eit 30 år gammalt oljefelt i Nordsjøen. No krev dei ei omfattande kartlegging for å sørgje for at lekkasjar blir tetta.