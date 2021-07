Merkel etter uværet: – Sjokkert

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa torsdag at hun er «sjokkert» over ødeleggelsene og tapene av menneskeliv etter ekstremværet. Foreløpig er det meldt at 20 tyskere har omkommet. Rundt 60 er foreløpig savnet.

«Jeg er sjokkert over katastrofen som så mange mennesker i oversvømte områder lider under. Min medfølelse går ut til familiene til de døde og savnede», skrev Merkel i en uttalelse som hennes talsmann Steffen Seibert har lagt ut.

De sørvestlige delene av Tyskland har vært rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom siden onsdag. I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.