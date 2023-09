Mer enn halve befolkningen har flyktet fra Nagorno-Karabakh

65.036 personer har flyktet fra Nagorno-Karabakh etter at Aserbajdsjan i forrige uke tok kontroll over området. Det opplyser en talsperson for Armenias statsminister til Reuters.

Dermed har over halvparten av de 120.000 i regionen forlatt området i løpet av få dager.

Armenia forsøker nå å finne husly og mat til de tusenvis av etniske armenere.

Aserbajdsjan tok etter en lynoffensiv forrige uke tilbake kontrollen over utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra armenske separatister.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år.