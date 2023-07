Menneskerettspris til «Demenskoret» og Ingrid Gjessing Linhave:

Universitetet i Oslos menneskerettspris går til NRKs TV-serie «Demenskoret» og programleiar Ingrid Gjessing Linhave.

– Gjennom denne serien har dei sett spørsmålet om demente sine menneskerettar på dagsorden – eit spørsmål som i liten grad har vore gjenstand for diskusjon og merksemd, trass i at demens er og vil bli relevant for stadig fleire, skriv komitéen.

Sjølve utdelinga finn stad i desember under Oslo Peace Days. Prisen vert delt ut årleg, og anerkjenner aktivt engasjement innanfor eitt eller fleire menneskerettslege område.

– «Demenskoret» viser på ein kraftfull måte kor viktig det er å bryta ned stigma og misforståingar som omgir demens, og anerkjenner dei unike evnene og ressursane som menneske med demens har, skriv komitéen