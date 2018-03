Mener oppdrett ødelegger avlytting

Forsvaret ønsker at oppdrettsanlegget i Laksevika i Herdlefjorden nord for Bergen legges ned. Årsaken er at Forsvaret mener det ødelegger forsvarets avlytting av fremmede ubåter og skip, skriver ABC Nyheter. Nå må Høyesterett ta stilling til saken.