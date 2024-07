Meldt om savnet basehopper i Aurland

En basehopper har vært savnet i snart tre timer i Aurland. Både poltii og et redningshelikopter er på vei. Politiet opplyser at det i første omgang blir lett med helikopter, men også Røde Kors og Norske Redningshunder er varslet for å gjøre søk i terrenget. Både et ambulansehelikopter og et redningshelikopter er på stedet.