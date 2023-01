Meldinger om masseskyting i Los Angeles-forstad

Det melder BNO News. På appen Citizen innbyggere i Monterey Park i California flere lagt ut meldinger og videoer fra hendelsen.

Bilder og videoer i sosiale medier viser et stort oppbud av politi og andre nødetater. Lokalt politi har ikke uttalt seg om hendelsen.

Det skal for øyeblikket pågå en kinesisk nyttårsfeiring i forstaden, ifølge BNO News. En livestream fra åstedet viser fortsatt kraftig politioppbud klokka 09.36 norsk tid. RMG News har publiser bilder av flere skadde på Twitter.

En politikilde sier til LA Times at flere har blitt drept eller skadet etter skytingen. Skadde har blitt fraktet til ulike sykehus i området, ifølge avisen.

Ifølge BBC er det i år første gang at kinesisk nyttår er gjort til en offisiell høytid. Det er kun i delstaten California den nå regnes som dette. Kanalen skriver at sentrum av Monterey Park var gjort til et to dagers karnival i anledning feiringen.

Ifølge LA Times er nyttårsfeiringen i Monterey Park blant de største i regionen.