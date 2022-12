Meldinger om luftangrep mot Ukraina

En talsperson for det ukrainske luftforsvaret sier ifølge Reuters at Russland har satt i gang et nytt missilangrep mot landet.

Flyalarmer ble hørt mange steder i Ukraina på mandag, melder nyhetsbyrået. De viser til lokale myndigheter, som skal ha oppfordret sivilbefolkningen til å søke tilflukt.