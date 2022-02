Meldingar om eksplosjonar i Donetsk

Reuters melder no om fleire eksplosjonar i norddelen av den ukrainske byen Donetsk. Det er vitne på staden som fortel dette. Det blir også hevda frå ukrainske styresmakter at ein av deira soldatar skal ha blitt drepen i Aust-Ukraina. Russarane har førebels ikkje kommentert dette. Det kjem også meldingar frå Donetsk-regionen om at barn og eldre no blir frakta vekk i tog frå byen Yasynuvata.

(NTB)