Meldingar om droneangrep mot russisk flyplass

Det skal ha vore eit droneangrep mot ein flyplass i den russiske Kursk-regionen.

Guvernøren i regionen, Roman Starovoyt, skriv på meldingstenesta Telegram at ingen blei drepne eller såra i angrepet, melder Reuters. Nyheitsbyrået har ikkje kunne verifisere meldingane.

Kursk ligg på grensa mot Ukraina.

Måndag skulda russiske styresmakter Ukraina for å ha stått bak droneangrep mot to militære flyplassar i Russland. Tre personar døydde og ei rekke andre blei skadde i dei to angrepa, ifølge styresmaktene.