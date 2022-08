Melding om skudd på Torshov i Oslo – søker etter to biler

Det er melding om avfyrt skudd på Torshov.

– Vi har foreløpig ikke fått noen beskjed om at noen er skadet per nå. Vi har noen patruljer på stedet og er opp vei opp med flere, iser operasjonsleder Guro Sandnes til NRK.

Mulig vært skutt fra en bil mot en annen, skriver politiet på Twitter.

Politiet skriver at de søker etter to aktuelle biler som har kjørt fra stedet like etter hendelsen.

Politiet fikk inn de første meldingene om hendelsen klokken 20.18.