Melding om at ti kan være tatt av snøskred i Østerrike

Øyevitner sier at rundt ti mennesker ble tatt av et snøskred i et populært skiområde i Trittkopf-fjellet i Østerrike første juledag.

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i fjellet, som ligger i kommunene Lech og Zürs i Alpene vest i Østerrike.

En person er berget ut med skader. Det er uklart hvor mange som faktisk er tatt av skredet. Vitner sier det er rundt ti.

– Flere øyevitner har meldt dette inn til oss, men vi vet ikke det nøyaktige tallet, sier en talsperson for politiet til Blick.

Det er også uklart hvor lenge redningsarbeidet kan fortsette.

– Det avhenger av om vi kan få på plass flomlys for å lyse opp området. Det er noe vi jobber med, sier talspersonen.

Skredet har gått i et svært populært skiområde. Ifølge Blick gikk skredet i en av de merkede løypene.

Vol.at skriver at helikoptre, redningsmannskaper og hundepatruljer deltar i søket. Lokalt politi opplyser at de foreløpig ikke kan si mer om hva som har skjedd.

Krone.at skriver at det ble sendt ut farevarsel for snøskred i området på grunn av sterk vind og nysnø.

Rundt hundre mennesker deltar i søket. Det er allerede blitt mørkt i området, noe som gjør redningsarbeidet vanskeligere.

– Vi gjør alt vi kan for å redde skiløperne, opplyser Lech kommune.

