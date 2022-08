Melding om at Freya jager badende person

– Vi har fått melding om at hvalrossen Freya er ankommet Kadettangen og akkurat har jaget en person som badet, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Kadettangen er en populær badestrand i Bærum, med blant annet stupetårn.

– Den oppførte seg litt sint og «hveste». Vi har politibåt på vei for å sørge for at badegjester holder avstand til dyret.

Til NRK sier politiet at den var én dame som skal ha blitt jaget av Freya da hun svømte. Hun påstod at dyret hveste mot henne. De har ikke fått meldinger om andre hendelser med dyret.

Myndighetene har tidligere anbefalt folk om å ikke bade i nærheten av Freya. Hvis mennesker går for nær kan hun i verste fall føle seg truet og angripe.

– Vi er også på stedet med en politipatrulje på land. Hvalrossen er nå ved stupetårnet, skriver politiet.