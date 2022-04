Meklingen for byggfag fortsetter

Partene i byggfagoppgjøret fortsetter meklingen på overtid, og det er dermed fortsatt fare for streik i byggenæringen. Mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren sier til NTB ved 4.30-tiden, at en god del gjenstår, men det har likevel vært framgang på enkelte punkter av betydning for partene.

Dersom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund ikke blir enige, kan 16.200 bygningsarbeidere bli tatt ut i en streik. Den vil ramme omlag 960 bedrifter.