Meklingen drøyer utover natta

Riksmekler Mats Ruland sier til NRK at han ikke har tro på at det blir en løsning i meklingen i lønnsoppgjøret for offentlig ansatte innen fristen ved midnatt. Alle de tre meklingene pågår fortsatt. Ruland sier det har vært bevegelse underveis, men ikke nok til at han har kunnet legge fram et løsningsforslag.

Dersom partene ikke blir enige, blir 20.000 lærere og helseansatte tatt ut i streik torsdag morgen.