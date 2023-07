Mekaniker vant i retten mot oljeselskap

En oljearbeider har vunnet i retten mot arbeidsgiveren ConocoPhillips som han anklaget for å ha stjålet en oppfinnelse han sto bak. Oslo tingrett har gitt Erik Liebermann medhold, skriver Teknisk ukeblad.

På fritiden utviklet Liebermann en test for et viktig sikkerhetssystem i livbåter som brukes på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Arbeidsgiver hevdet at det var gjort i arbeidstiden og at oppfinnelsen dermed tilhørte dem.

Oslo tingrett har pålagt ConocoPhillips å betale Liebermann 1,4 millioner kroner.