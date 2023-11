Mehl om Ukraina-flytninger: Ankomstene har doblet seg

– Vi må forberede oss på at det vil komme mange ukrainere til Norge i tiden framover. Det samme kan komme til å gjelde andre asylsøkere, sa justisminster Emilie Enger Mehl (Sp) i en redegjørelse for Stortinget i dag.

Hun viste til at Utlendingsdirektoratet i sine siste prognoser for asylankomster har anslått at det i 2024 vil komme 30 000 nye fordrevne fra Ukraina og 5 000 andre asylsøkere til Norge.

– Prognosene er svært usikre og tallene kan vise seg å bli enten langt høyere eller langt lavere, sa Mehl.

Hun kom også inn på at Norge tar imot flere flyktninger fra Ukraina enn nabolandene.

– De siste ukene har denne trenden forsterket seg. Siden midten av august, har Norge mottatt flere fordrevne fra Ukraina enn Sverige, Danmark og Finland til sammen, sa hun og fortsatte:

– Ankomstene til Norge har nesten doblet seg, fra et nivå på 550 ankomster i uka i første halvdel av 2023, til et nivå på i snitt 1 000 ankomster i uka siden august.