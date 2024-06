Mehl om PST-aksjon: – Urovekkende

Denne uken gikk PST til aksjon mot et nettverk av blant annet tenåringer som har kommet med hatefulle og høyreekstreme ytringer på nett.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er urovekkende at så unge barn finner slike fellesskap på nettet.

På spørsmål om hva hun tenker om at barn i barneskolealder deler hatefulle ytringer på nett, svarer Mehl at hun synes det er forferdelig.

– Det er forferdelig, og en av grunnene til at en viktig samfunnsoppgave, som vi må ta i fellesskap, er forebygging av radikalisering, utenforskap og parallellsamfunn.

Samtidig er dette en aksjon som viser at arbeidet PST gjør fungerer, mener Mehl.

– Jeg forstår at det kan være skremmende at PST har oppdaget et sånt nettverk. Samtidig er det et uttrykk for at innsatsen til PST lykkes.