Medvedev: Russland kan annektere georgiske utbryterregioner

Tidligere president Medvedev sa at Russland kan erklære Georgias utbryterregioner Sør-Ossetia og Abkhasia som sine. Det melder Reuters.

Medvedev er nestleder i Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

Det er 15 år siden det brøt ut en kortvarig krig mellom Russland og Georgia som endte med at Russland sikret seg kontroll over de to utbryterregionene.

Krigen brøt ut etter at georgiske styrker forsøkte å ta kontroll over Sør-Ossetia, og Russland sendte soldater over grensen og okkuperte både Sør-Ossetia og Abkhasia.

Ideen om annektering er fortsatt populær i regionene, skrev Dmitrij Medvedev i en artikkel publisert i den russiske avisen Argumenty i Fakty.

– Det kan ganske mulig bli gjennomført hvis det er gode årsaker til det, sa Medvedev.