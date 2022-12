Medier: Zelenskyj til Washington

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj planlegger å besøke USAs hovedstad Washington onsdag, melder Fox News' journalist Chad Pergram og nyhetsnettstedet Punchbowl News. Også nettstedet Axios melder dette.

Zelenskyj skal blant annet besøke Kongressen, der begge kamre er innkalt onsdag kveld. Speaker Nancy Pelosi har bedt alle representanter møte opp fysisk onsdag kveld for det hun kaller «et veldig spesielt fokus på demokrati». Flere medier skriver at det er ventet at Zelenskyj blant annet vil takke de amerikanske folkevalgte den massive våpenstøtten landet hans mottar.

Ifølge CNN skal Zeneskyj også møte president Joe Biden i Det hvite hus.

Sikkerheten rundt Capitol Hill skal allerede være innskjerpet. Besøket blir Zelenskyjs første til USA etter at Russland invaderte Ukraina i februar.