Medier: Wiz Khalifa arrestert i Romania

Rapperen Wiz Khalifa har blitt pågrepet i Romania, siktet for besittelse av cannabis. Det melder flere medier, deriblant Deadline og USA Today.

Pågripelsen skjedde etter at han røyket cannabis på scenen under en opptreden på festivalen Beach Please! lørdag.

Artisten har siden blitt løslatt fra varetekt. På X skriver han at han ikke mente å være respektløs da han fyrte opp en joint på scenen, og at neste gang vil han komme tilbake uten.

Oppbevaring av Cannabis har en strafferammet på opptil ti års fengsel i Roamnia.