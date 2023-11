Medier: Palestinere skal være skutt i nordre Gaza

Al Jazeera og Haaretz skriver fredag at palestinere skal være skutt av det israelske forsvaret (IDF) i nordlige Gaza.

Haaretz viser til kilder i Hamas, mens Al Jazeera viser til beskrivelser fra AP-journalister i området.

Ifølge Al Jazeera skal to være drept, og minst 11 skadd. AP-journalisten skal ha sett de døde og skadde ankomme et sykehus.

Haaretz skriver at en talsperson for IDF sier at de etterforsker innholdet i meldingene.

Det skal være palestinere som prøver å nå hjemmene sine nord i Gaza som er skutt. IDF har advart mot å reise nordover på Gazastripen, og understreket at de nordlige områdene fortsatt er en krigssone, skriver norske NTB.