Medier melder om masseoppsigelser i Twitter

En rekke medier melder at de ansatte i Twitter er informert om at opptil halvparten av dem vil bli sagt opp fredag. Det skjer en drøy uke etter at Elon Musk overtok selskapet.

Washington Post skriver at beskjeden ble gitt i en intern e-post til alle i selskapet torsdag kveld.

I den heter det at selskapet vil «gjennomgå den vanskelige prosessen med å redusere vår globale arbeidsstyrke» for å sette Twitter på en «sunn kurs», skriver avisa. Også Reuters og New York Times skriver at de har sett e-posten.

E-posten har ført til at mange må vente tålmodig på å få vite om de blir sagt opp eller ei, skriver Washington Post. Angivelig skal de ansatte ha fått beskjed om at de får en e-post klokka 9 fredag morgen med «Din rolle hos Twitter» i emnefeltet.

Folk som får beholde jobben, får e-posten sendt til jobbadressen sin, mens de som blir sagt opp, får beskjed via personlig e-post, ifølge avisa.

(NTB)