Medier 24: TV 2 bytter navn

TV 2 bytter navn på hovedkanalen til TV 2 Direkte, og TV 2 Nyhetskanalen endrer navn til TV 2 Nyheter.

Endringene skjer fra torsdag klokka 12, melder Medier24.

– Helt grunnleggende så handler dette om at vi ønsker at TV 2-navnet er mor-merkevaren vår, og at det er TV 2 som er avsender. Vi ser at det kan være vanskelig å finne frem og skille tjenestene fra hverandre. Det gjør vi noe med nå, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til nettavisa.