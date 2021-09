Medgir at systemet ikke fungerer

Flere, blant annet Elevorganisasjonen, er bekymret for hvordan smittesituasjonen påvirker barn og unge.

Til tross for rekordhøye smittetall skal skoler holdes åpne. Nå er helsemyndighetene mer opptatt av tall på innlagte enn av smittetall, bekrefter FHIs Camilla Stoltenberg til NRK.

Hun medgir samtidig at dagens testsystem ikke fungerer:

– Vi skal gjøre det vi kan, sammen med kommunene, for å få et mye bedre system. Vi er enige at det ikke fungerer slik det er nå, og at det er svært liten risiko for at barn og unge skal bli alvorlig syke, sier Camilla Stoltenberg til NRK.

Hun påpeker at endringene som utbredt testing av barn i skolealder og vaksineringen av unge ned til 16 år, er blant tiltakene som er i ferd med å iverksettes.

På spørsmål om hva hun synes om at det siste døgnet har blitt registrert over 1700 nye smittede, svarer Stoltenberg slik:

– Det er for mye.