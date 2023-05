MDG vil forhandle om norsk EU-medlemskap

Lørdag stemte landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDG) for at partiet skal jobbe for at Norge skal forhandle frem en medlemskapsavtale med EU.

174 medlemmer stemte for resulosjonen, 32 mot.

MDG har ikke tidligere tatt stilling til EU-spørsmålet, men blir med dette denne avgjørelsen et av de mest EU-vennlige partiene i Norge. Bare partiene Venstre og Høyre er for norsk EU-medlemskap, men ingen av dem jobber nå aktivt for en ny folkeavstemning i nærmeste fremtid.